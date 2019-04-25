河北衡水工安意外 升降梯折斷釀11死2重傷 12:292019/04/25 旺報 賴志昶 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 河北省衡水市今（25）早8時發生工安意外，翡翠華庭社區一處工地的施工升降梯折斷，造成11名工作人員死亡，另有2人重傷送醫搶救中，目前詳細事故原因仍待釐清。 事件來得突然，且官方說法仍未完整，引起不少網友議論紛紛。在大陸入口網站「網易」上，就有網友說道，「文短事大」、「新聞越短事情越大嗎」、「這也忒（特）短了吧」；也有人提醒，「今年特大事故頻發」、「最近工地老出事呀，一定要注意安全啊」。 (旺報 ) #11 #升降梯 #重傷 #工地 #網友 也許您會感興趣 推薦閱讀 特斯拉董事會瘦身 從11減為7人 04:092019/04/21 全球財經 鴻家軍股價回吐 工業富聯連跌三日 11:102019/04/23 財經 菲律賓狂震11死 高樓晃到猛掉磚 12:192019/04/23 國際 超商廢乾電池回收加碼 半公斤抵11元 16:442019/04/23 生活 11字解讀韓國瑜聲明 網讚：王世堅是真韓粉 18:142019/04/23 政治 11個月大女嬰床上跌落 送醫後不治 21:072019/04/23 社會 科創板新規 列11條禁止項目 04:092019/04/24 全球財經 11人涉擁槍販毒 警跟監半年破獲 04:102019/04/24 地方新聞 用這種成分的牙膏刷牙 11歲女童過敏喪命 16:222019/04/24 生活 金點新秀設計獎 高科大創設系11件入圍 04:102019/04/25 產業特刊 all熱門新聞 兩岸史話－蔣留遺囑 交宋子文轉宋美齡 - 日報 萬噸大驅南昌艦 首度公開航行 - 日報 張家界玻璃橋 上演人體懸浮魔幻秀 - 兩岸 - 旺報 中共海軍青島閱兵 央視直播出現意外畫面 - 兩岸 登日艦 陸人慨言要向前看 - 時政 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。