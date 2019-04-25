河北省衡水市今（25）早8時發生工安意外，翡翠華庭社區一處工地的施工升降梯折斷，造成11名工作人員死亡，另有2人重傷送醫搶救中，目前詳細事故原因仍待釐清。

事件來得突然，且官方說法仍未完整，引起不少網友議論紛紛。在大陸入口網站「網易」上，就有網友說道，「文短事大」、「新聞越短事情越大嗎」、「這也忒（特）短了吧」；也有人提醒，「今年特大事故頻發」、「最近工地老出事呀，一定要注意安全啊」。

(旺報 )