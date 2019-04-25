本季英超戰況是近年來少見的激烈，除了利物浦與曼城的冠軍爭霸僵持不下外，3、4名的歐冠參賽權角逐也同樣撲朔迷離。經過週中的補賽後，各隊都已踢完35輪，曼城89分排第1、利物浦88分第2、熱刺70分第3、切爾西67分第4、兵工廠66分第5，曼聯64分名列第6，在各隊都只剩下3輪比賽的情況下，每1分積分都是關鍵，都足以影響最終的排名。

以下列出6隊最後3輪比賽的對手：

曼城：班來（客場）、萊切斯特城（主場）、布萊頓（客場）

利物浦：哈德斯菲爾德（主場）、紐卡索聯（客場）、狼隊（主場）

熱刺：西漢姆聯（主場）、伯恩茅斯（客場）、艾佛頓（主場）

切爾西：曼聯（客場）、沃特福德（主場）、萊切斯特城（客場）

兵工廠：萊切斯特城（客場）、布萊頓（主場）、班來（客場）

曼聯：切爾西（主場）、哈德斯菲爾德（客場）、卡地夫城（主場）

曼城連過熱刺和曼聯兩大難關，保住1分領先優勢，最後3輪對手都不強，又沒有歐洲盃賽的牽絆，穩穩贏下這3場就能完成衛冕霸業。反觀利物浦，儘管賽程相對輕鬆，問題是紅軍在歐冠打進4強，將強碰巴塞隆納，魚與熊掌難以兼得。

從以上賽程不難發現，熱刺鎖定第3的機會最高，雖然最後一輪要碰上在主場對「Big Six」拿下3連勝的艾佛頓，但艾佛頓作客是軟腳蝦，熱刺有很大機會拿7或9分，即使當中也夾著歐冠4強賽程，英超保第3的目標仍可望達成。

切爾西本季作客9勝1和7敗，平均1場可拿1.65分，最後3輪有2個客場，而且本週末就要前往老特拉福強碰「紅魔」曼聯，這場比賽可說是關鍵中的關鍵，「藍軍」一旦輸球，積分就被紅魔追上，即使順利在主場戰勝沃特福德，最後一輪作客仍有失分危機。切爾西目標7分以上，估計至少可拿6分。

兵工廠本季作客的戰績只有6勝4和7敗，週中補賽又輸給狼隊，再度證明槍手的客場表現不濟，最後3輪比賽也有2個客場，假如以槍手本季在客場平均得1.29分來看，這2個客場能夠拿到3分已在水準之上。因此，兵工廠最後3輪拿4到5分是合理預測。

曼聯最後兩輪的對手，哈德斯菲爾德已提前降級，卡地夫城也有可能在最後一輪之前就被命運之神捉弄，如此看來，紅魔收下最後6分的機會不低，因此關鍵就是對藍軍之戰。曼聯近5個賽季在主場對切爾西的戰績2勝3和，本季在英超主場10勝5和2敗只輸熱刺和曼城，藍軍想在老特拉福撒野並不容易。曼聯目標當然是全取9分，估計6分以上。

不負責最終排名預測：曼城第1、利物浦第2、熱刺第3、切爾西第4、兵工廠第5、曼聯第6

(中時電子報)