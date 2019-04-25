台北市議員郭昭巖宣布退出北市第五選區（中正、萬華）國民黨內初選後，投入初選的市議員鍾小平25日質疑，郭昭巖辦理退選及退費後，國民黨北市黨部卻認定郭完成登記，根本是黑箱作業，今早赴台北地檢暑控告市黨部主委黃呂錦茹背信、意圖使人不當選。市黨部對此回應，由於郭昭巖還未以書面要求撤銷，經審查資料完備確認完成登記。

國民黨正如火如荼展開立委初選作業，北市第五選區領表及登記至昨下午4時止，鍾小平表示，根據登記日報表和收據，鍾小平於22日、郭昭巖23日、前立委林郁方和國民黨中央委員黃嘉俞24日完成登記。

鍾小平指出，郭昭巖24日在臉書宣布退選，黨部還將郭從登記日報表刪除註記，他當天下午至市黨部詢問，對方以不回答為由拒絕提供完成登記相關資訊。

他不滿質疑，郭已辦理退選、退費卻被黨部認定完成登記，明顯因人設事，黨內初選視同大選，程序不公登記過程有黑箱作業，嚴重影響參選人權益，黃呂錦茹涉嫌圖利他人並損害國民黨及其他參選人利益。

對此，市黨部說明，依據初選辦法公告候選人提名、登記有關事項，在進行資料審查時，因為郭昭巖未書面提出撤銷要求，經審核資料完備所以完成登記。

(中時 )