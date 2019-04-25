現任立委李俊俋初選失利。（廖素慧攝）

民進黨內嘉義市立委初選25日全民調結果出爐，「人氣王」嘉義市議員王美惠出線，以34.33％勝出，大贏李俊俋28.14％，3家民調公司有2家贏，僅中央黨部的民調稍落後，王美惠的支持者說，這是13年一台摩托車凸全嘉義打下的民意基礎。

王美惠接獲消息，第一時間感動落淚，同時打電話向前總統陳水扁致謝，她說，阿扁鼓勵她要再接加勵，更加油，因為明年大選大環境對民進黨十分艱困。

王美惠也說，感謝支持者的一路相挺，可以說民眾看到她13年來該真為民服務的努力，黨內初選已過了，她希望黨內要和諧，以明年大選勝選為重。

李俊俋說，他尊重黨機制，以嘉義市藍綠五五波的局勢，不管任何選舉都不好選，祝福王議員，而他仍會認真做滿這屆立委的任期。

王美惠連霸嘉義市議員4屆13年，且連續3屆以西區第一高票當選議員，她騎摩托車跑遍全嘉義為民服務的形象深得民心，被認為「十分接地氣」的民代。

(中時 )