NHL中央區兩支防守勁旅藍調與星辰將在第二輪交手，兩隊都是以下剋上在首輪勝出，藍調以4勝2負淘汰中央區第二的溫尼伯噴射機，星辰以4勝2負擊退中央區冠軍納許維爾掠奪者。這個系列賽將會聚焦在兩隊的門將上，星辰門將畢曉普(Ben Bishop)第一輪場均失球1.98、救球率0.934的出色表現絕對是星辰出線的最大功臣，畢曉普與藍調門將賓寧頓(Jordan Binnington)是本季NHL唯二場均失球在2球以下的門將。兩位頂尖門將同場較勁，誰能帶領球隊挺進西部聯會決賽?

藍調與星辰在首輪的場均失球分別為2.7與2球，12場賽事僅出現4場「5.5 大」，

因此預期這個系列賽的大部分賽事都會是防守焦土戰，大小玩法追「5.5 小」是最明智的選擇。而藍調本季客場的防守效率明顯優於主場，首輪4場勝利就有3場是來自於客場，但星辰畢曉普在主場的防守安如磐石，首輪3場主場賽事僅失5球。當兩隊進攻都無法發揮時，正規賽和局的機率就大幅增加，因此不妨在系列賽第3、4戰(星辰主場)大膽投注「不讓分和局」。

季後賽經驗將是這個系列賽的「X Factor」，季後賽菜鳥賓寧頓在首輪雖繳出不錯的防守數據，但第三戰被噴射機攻進6球如此失常的表現，也顯示賓寧頓仍需要更多的出賽機會來磨練其穩定性。畢曉普本季之前已有36場季後賽先發經驗，老將價值在首輪發揮得淋漓盡致，6場賽事的失球都未超過3球。有趣的是，聖路易不僅是畢曉普的家鄉，2005選秀會上將他選進NHL的正是藍調，但畢曉普NHL的第三個賽季就被藍調交易至渥太華參議員，也許是因為這層關係，畢曉普對戰藍調都表現地特別出色。這個系列賽將是畢曉普首度在季後賽面對老東家藍調，他勢必會用表現向藍調證明當初揮棄他是錯誤的決定。

另一方面，本季賓寧頓對戰星辰的表現並不理想，3場賽事的救球率僅有0.879；星辰也是本季唯一讓賓寧頓吞下兩敗的球隊。藍調在15-16賽季季後賽首輪以4勝3敗淘汰星辰，筆者認為這個系列賽仍會打滿7場才分出勝負，星辰除了擁有穩定性較高的門將，對於藍調的神奇門將打來也相當有心得，看好星辰能以4勝3敗驚險晉級西部決賽。

(中時電子報)