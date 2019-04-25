F22，F16與F15戰機在夏威夷參加大規模演習的資料畫面

為了讓解放軍較難鎖定攻擊，美國空軍4月22日進行演訓，派出F-22，F-16與 F-15戰機在太平洋區演練快速分散部署。

據《國家利益》（The National Interest）網24日報導，雖然官方說法是為惡劣天候做準備，但「分散演習」（dispersal exercise）也是五角大廈對陸展開高科技戰的一部份。美國戰機會先分散，以躲避解放軍攻勢，接著再聚集以發動攻擊。

而美方舉行這場名為「彈性颱風」（Resilient Typhoon）的軍演，旨在驗證美國太平洋空軍（PACAF）面對千變萬化的狀況，如惡劣的天氣，在迅速調適的同時，還能維持備戰力，以支援亞太區盟友與夥伴國的能力。

這場演習測試了太平洋空軍從不同地點執行任務的能力，戰機從關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）起飛，分散到天寧島、塞班島、密克羅尼西亞聯邦和帛琉等地的周邊機場，接著迅速執行如機場救援與消防演習、災後通信、人力及物資快速運輸與補充等任務，讓分散各地的戰機維持戰力。

而參演戰機包括駐日本三澤空軍基地的F-16、嘉手納空軍基地的F-15C、橫田空軍基地的C-130J運輸機，還有來自夏威夷希肯空軍基地（Hickam AFB）的C-17運輸機與F-22隱形戰機。

(中時電子報)