蔡姓女子前年雨天穿DK鞋外出，結果在路上滑倒，造成胸椎骨折，她認為皮鞋防滑能力不足，依消保法要求製造商「高博士國際公司」應賠償。但鞋商認為皮鞋已過保固期，且婦人自行加裝鞋墊，還在雨天穿出門，並未合理使用皮鞋。台北地院審理後，法官根據鑑定，認為本案皮鞋並未具備足夠防滑能力，流通進入市場時，不符當時專業水準可合理期待的安全性，判高博士國際，應賠償48萬多元。本案可上訴。

蔡女提告指出，她在2015年底向高博士國際購買DK皮鞋，2017 年3 月16日穿鞋出門，行經新北市蘆洲區一處大樓前的人行道與馬路相連的鐵製斜坡上滑倒，導致胸椎第12節骨折，她認為皮鞋的防滑能力不足，提告要求高博士國際須給付醫藥費、不能工作損失、精神慰撫金等共97萬多元。

高博士國際辯稱，婦人購買皮鞋後自行加裝鞋墊，已改變鞋子受力，且從購買皮鞋到摔倒當日已逾1年5月，超過皮鞋正常保固時間，蔡女本身應注意皮鞋磨損狀態，更換鞋底或換購新鞋，卻仍在下雨天將皮鞋穿出門，並未通常、合理使用鞋皮。另蔡女下雨天地面濕滑時，雙手各持一個大袋行走，已影響走路平衡，行經有坡度鐵板，更易造成自身不平衡跌倒，難認事故與穿著皮鞋間具有相當因果關係。

法官審理後認為，婦人購入皮鞋雖已超過1年5月，但觀察皮鞋鞋底仍厚、刻紋也清楚易見，可見皮鞋並未因長期使用而磨損，導致無法繼續穿著，皮鞋購買時間並非影響止滑功能的因素。

再者，台灣天氣雖潮濕易下雨，市區騎樓、人行道常鋪設磁磚地面，路面高低落差間以斜坡輔助也常見，遇雨濕滑時，但除非進行戶外活動，否則平常人穿著皮鞋時，仍可應付路面濕滑情況。

參考高博士國際在網站上介紹皮鞋可應付「上班工作或外出旅遊 」，卻未告知應避免雨天穿著，婦人穿皮鞋外出並行經鐵製斜坡，屬通常使用方式，經送請鑑定，認定本案皮鞋並未具備足夠防滑能力，流通進入市場時，不符當時專業水準可合理期待的安全性，判高博士國際應賠償醫療費、不能工作損失、看護費用、精神慰撫金共48萬4040元。

(中時 )