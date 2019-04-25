闕姓小黃司機因不滿被測速機拍到超速，心生不滿，連續在基隆市5台測速機前，貼上便利貼遮住鏡頭，遭基隆地院判2個月有期徒刑，得易科罰金6萬元。（張穎齊翻攝）

挑戰公權力！基隆市1名闕姓計程車司機（55歲），開車行經七堵區明德三路附近時超速，遭一旁測速照相機拍照，竟心生不滿，去年11月間突發奇想，用便利貼連續貼在5台測速照相機的鏡頭上，自以為得計，但卻慘遭警方送辦。基隆地院審結，將闕男依毀損公務罪判2個月有期徒刑，得易科罰金6萬元。

檢警調查，闕男有毒品前科，2017年2月才出獄，豈料又再度觸法，開車行經七堵區明德三路附近時，遭測速照相機拍到超速違規，並被員警開單舉發，當下氣炸，決定挑戰法律公權力。

判決書指出，闕男去年11月5日凌晨3時許，準備了黃色立可貼便條紙和長柄木棍，駕駛計程車往當初被拍的案發現場，站在明德三路96號前的測速照相機前，用木棍黏貼著黃色便條紙，挪動貼在測速機的鏡頭上，遮蔽拍照視角。

怎料闕男仍餘怒未消，接續在明德二路台五線20公里442 公尺南向處、台五線20.5公里北向處、明德二路2 之1 號前、光明路106 號前等4台測速照相機設置處，用相同方式遮住測速機的鏡頭，才善罷甘休，揚長離去。

基隆市警局第三分局獲報後，調閱監視器，鎖定犯案的計程車，循線查獲闕男，將闕男依妨害公務罪移送基隆地檢署偵辦，隨後遭到起訴。

基隆地院法官認為，闕男損壞公物，無視國家法治，但念在闕男犯後坦承犯行，態度尚可，將闕男依毀損公務罪判2個月有期徒刑，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

(中時 )