星期一是上班族感到憂鬱的一週開始…對棒球迷來說可能更為有感！因為時差關係，MLB多數賽事在凌晨已結束，亞洲的中日韓職棒又逢休兵日。然而這樣的情形在今年有些不同了！在日本職棒搭配國定假期黃金週刻意安排賽程下，連續兩週週一(4/29、5/6)提供了滿檔的兩聯盟6場比賽。達人本週就鎖定台灣運彩下週一將開售的單場及場中投注賽事進行推薦，讓彩迷開門見紅笑納獎金！

單場及場中投注賽事推薦

話不多說表格直接見真章！四場比賽串關選擇「不讓分」投注！一支客隊加上三支主隊：「光芒+太空人+火腿+養樂多」的必勝密碼先抄下來，後面再慢慢細說分明。

光芒紅襪週一凌晨賽事是系列賽終戰，本季目前光芒在美東領先群雄算是驚奇黑馬。但紅襪先發輪值的崩盤更是必投客勝的主因。表訂前兩戰兩名有壓制力的左投普萊斯和塞爾已經用罄，沒理由不投靠整體戰力發揮得宜的光芒勝出。

早場的印地安人對太空人也是好戲！兩隊都是分區近年進軍季後賽常客，甚至曾在世界大賽亮相過的勁旅。此役選擇主隊太空人出線，一則因為兩名先發投手自責分率成績有明顯落差。二來則是太空人主場戰績迄今實在強勢。

黃金週一的重頭戲在中午起聯袂開始的洋聯央聯賽事：火腿在我國好手王柏融優異的打擊表現領銜之下，現階段在洋聯名列領先群，將以坐三望二的情勢於主場靜候鷹群來襲。火腿本週賽程全於主場，軟銀則有一次的主客移動，這將是北海道軍團季初一次絕佳的戰績超車機會，因此大推火腿全力搶勝助彩迷不讓分得利。

稍後央聯的對戰情形與洋聯非常類似：養樂多全週在自家以逸待勞，廣島則須在主場迎戰中日之後轉戰客場；再加上今年開季打來掙扎，黃金週開始的賽程先後遇上目前在央聯分居二、三名的領先者，可謂壓力不小，看好主隊甚是合理。

喜歡玩大小的朋友也有另一種串關選擇：簡單來說就是美職買「大」日職買「小」！原因不外乎紅襪投手壓不住陣腳，太空人(團隊打擊率0.276全大聯盟第一)則是本就以打擊見長。日職四隊則是軟銀投手超優，而其餘三隊打擊都有些不振因而適合選「小」。

5/6第二個日本黃金週假期週，還能再衝一波讓Blue Monday退散！我們下週續聊。

(中時電子報)