機車突然起火燃燒 民眾懷疑遭縱火 13:242019/04/25 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民眾懷疑機車遭縱火。（葉書宏翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民眾懷疑機車遭縱火。（葉書宏翻攝） 民眾懷疑機車遭縱火。（葉書宏翻攝） 民眾懷疑機車遭縱火。（葉書宏翻攝） 民眾在網路臉書社團中發文指出，將機車停放在新北市永和區文化路135巷內，豈料23日凌晨4時許突然起火燃燒，車頭燒得面目全非，「懷疑遭人縱火？」對此，永和警分局表示，並未發現有燒毀的寶特瓶等，起火原因待火調報告出爐，目前已調閱附近監視器釐清。 警方表示，機車起火後火勢迅速被撲滅，所幸未釀成人員傷亡，該處位於巷弄內僅有1台民間監視器，正擴大調閱周圍監視器釐清，是否是人為縱火待進一步釐清。 (中時 ) #縱火 #監視器 #機車 #永和 #懷疑 也許您會感興趣 推薦閱讀 睡到一半呼吸困難 調監視器看到驚人畫面 08:122019/04/21 社會 北市鄭州路貨車闖紅燈連撞3機車 17:032019/04/21 社會 翁掃完墓恍神懷疑卡到陰 竟是急性腦中風 12:212019/04/22 生活 基隆海域遺體 排除是涉殺小姊弟的父親 08:002019/04/23 社會 網貼文尋失智翁 員警主動找到人 15:162019/04/23 社會 醉男倒馬路被撞死 3歲娃求償扶養費敗訴 20:072019/04/23 社會 捷運蘆洲站外死亡車禍 騎士命喪砂石車下 11:062019/04/24 社會 議員質疑補助變相少1萬 桃環保局：保證領得到 18:592019/04/24 政治 極速傳說「山豬」版！男落網嗆警讓你尾燈看不到 21:182019/04/24 社會 換購電動機車補助慢 惹民怨 04:102019/04/25 地方新聞 all熱門新聞 黃光芹版權大戰李佳芬 律師突破盲點 - 社會 男子山中捕獲九尾狐 鑑定後大吃驚 - 萬象 美魔女夜夜鹹豬手 美少女淪玩物 - 社會 6空姐空少玩瘋了！全祼激戰性愛趴影片瘋傳 - 社會 少女雪中結冰一整夜 加熱解凍竟… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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