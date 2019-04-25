民眾懷疑機車遭縱火。（葉書宏翻攝）

民眾懷疑機車遭縱火。（葉書宏翻攝）

民眾懷疑機車遭縱火。（葉書宏翻攝）

民眾在網路臉書社團中發文指出，將機車停放在新北市永和區文化路135巷內，豈料23日凌晨4時許突然起火燃燒，車頭燒得面目全非，「懷疑遭人縱火？」對此，永和警分局表示，並未發現有燒毀的寶特瓶等，起火原因待火調報告出爐，目前已調閱附近監視器釐清。

警方表示，機車起火後火勢迅速被撲滅，所幸未釀成人員傷亡，該處位於巷弄內僅有1台民間監視器，正擴大調閱周圍監視器釐清，是否是人為縱火待進一步釐清。

(中時 )