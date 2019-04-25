黃鐙輝老婆萁萁日前上中天《小明星大跟班》錄影，節目中透露自己一直希望能剖腹產，但是萁媽非常反對，認為剖腹產容易發生意外，要萁萁盡量選擇自然產，還無奈說：「我媽一直逼我，所以我從懷孕五、六個月開始，就一直跟肚子裡的女兒喊話『拜託妳一定要胎位不正』這樣我才能剖腹產，沒想到懷孕八個月時，突然胎位不正，我好開心喔！」

而萁萁不願意自然產的理由竟然是「萁媽每次笑得很開心時就會漏尿」，讓她害怕若自然產可能會出現相同症狀，憲哥馬上開玩笑道「萁媽真的有漏尿喔！難怪我們訪問她時常有尿味！」

昔日幼幼台元老級大姊姊「布丁姊姊」陳櫻文就透露，曾經在產台上準備生產時，聽見醫生與產房內其他工作人員聊起她的藝人身分，讓全身光溜溜的陳櫻文當場尷尬不已。

陳櫻文表示人生第一次開刀，就是為了生孩子，因為聽聞身邊朋友形容自然產過程很可怕，有些人甚至會有生命危險，讓她決定一定要剖腹產。沒想到就在進入產房後，半身麻醉、半夢半醒間，「我感覺到肚子癢癢的，好像在畫刀，然後醫生就問其他人『你們知道他是布丁姊姊嗎？』現場眾人似乎表示不認識她，醫生還接著說『你們怎麼會不認識！』」讓產台上的她不知做何反應、非常尷尬。

(中時 )