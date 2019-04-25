面試該怎麼應對才合宜？有一名女主管在臉書PO文指出，遇到了一名求職者，投完履歷後竟然連問了7個問題，還說「想問清楚，不然只是浪費時間面試！」，女主管傻眼回應，「沒關係！那就不浪費您寶貴時間囉！」沒想到對方竟回酸「嗯嗯所以是先把人騙進去再說！了解！」。

透過女主管PO出的截圖可以看見，求職者一連詢問了7個問題，「有替勞工加勞健保嗎？還是投保工會？沒有服飾經驗可以嗎？固定周三公休？所以員工也是跟著休嗎？那麼月休幾天？除了周三員工剩幾天可以排假？」，之後女主管在臉書《爆怨公社》上表示，求職者問的問題都已經顯示在網頁上，但卻沒注意到，每個人都這樣線上諮詢，我都吃飽閒閒等著回答問題就好了是不是？

女主管指出，「這種應徵態度待業中也是情有可原啦，祝福你沒有適合的工作，一輩子待業中吧！」貼文曝光後引起網友討論，有的網友緩頰「他這樣問其實也沒有不對啦，工作不就是老闆挑員工，員工挑適合自己條件的」，但也有網友力挺女主管「不是不能問，是很多東西已經寫清楚了，又沒禮貌」、「直接把EQ下限秀出來，是還想應徵什麼服務業」。

(中時電子報)