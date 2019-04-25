對民進黨總統黨內初選傳出「沒收初選」，蔡英文總統今天再度駁斥，「這確實是謠言，而且是惡意的謠言」，對於是否會在廢核遊行前進行「蔡賴二會」？她也說完全尊重五人小組安排，並再度向賴神喊話，強調「1加1大於2，這是我們支持者的期待」。

蔡英文今天出席台灣電子遊戲機國際產業展，會後接受媒體訪問，對於廣播主持人爆料，民進黨內要完成初選相當不樂觀，可能被「沒收初選」，民進黨主席卓榮泰也會請辭，屆時將直接徵召蔡英文，賴清德昨天直言，如果真的不幸走到，那民進黨真的離惡的距離非常近。

對此，蔡英文再度強調，沒收初選的說法是惡意的謠言，對昨天上博恩夜夜秀曾向賴喊話說「1＋1一定大於2」，她也重申「我說的2，不是與惡距離的那個惡，我說的2是1＋1大於2」。

蔡英文強調，「這是我們支持者的期待，我們作為黨的政治人物，我們不能夠讓我們的支持者過分的憂慮」。

由於蔡賴兩人都確定將出席周六舉行的廢核遊行，媒體也詢問與其讓謠言這樣傳，有沒有可能在禮拜六遊行時，跟賴來個蔡賴二會親自講清楚說明白？蔡英文表示，「我們會不會面或怎樣會面，完全尊重五人小組的安排」，她說，她還不曉得周末遊行的實際情況，但會尊重主辦單位的安排。

(工商 )