美國之音今天報導，美國官員證實，本月曾有一艘法國戰艦穿越台灣海峽。此舉在歐洲國家中較為罕見。無獨有偶，日前印度也派出「加爾各答號」隱形導彈驅逐艦和補給艦，穿越敏感的台灣海峽抵達青島。

美國之音稱，兩位不透露姓名的美國官員表示，法國的葡月號巡洋艦在4月6日穿越台灣海峽，在通過時曾遭中國大陸軍方船隻尾隨。

其中一名要求匿名的官員說，法國此舉之後，中國大陸撤回了對其參加大陸海軍成立70周年海上閱兵儀式的邀請函。來自印度、澳洲等國的軍艦參加了這次聯合閱兵儀式。

報導指出，法國總參謀部發言人派翠克·斯泰格爾上校拒絕對此作出評論。

美國官員也沒有對法國軍方此舉的目的性作出評論。

美國之音報導，法國軍艦此舉正值美陸兩國關係趨於緊張之際。台灣問題也是美陸兩國矛盾的一個焦點。

美國之音引述媒體報導，有11個國家21日派出軍到青島，參加大陸海軍成立70周年慶祝活動。其中，印度隱形軍艦也穿越台灣海峽，當時引發關注。

路透社說，紀念大陸海軍成立70周年邀請13個國家派軍艦對大陸進行友好訪問，參加相關活動，但法國沒有受到邀請。

印度派出的「加爾各答號」隱形導彈驅逐艦和一艘補給艦抵達青島後。路透社引述一位原消息人士的話說，「加爾各答號」是穿越敏感的台灣海峽抵達青島的。

「加爾各答」艦長哈拉（Aditya Hara）上校當時在青島碼頭就這個問題回答說，「我們是沿直線行駛的。我們很高興得到了中國海軍的協助，讓我們安全行駛到青島」。

(中時 )