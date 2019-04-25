大陸魔術師談蘇陽在張家界大峽谷玻璃橋上，利用無人駕駛巴士進行表演。（取自新浪微博＠湖南微政務）

4月24日中午12點半，大陸首台正式上路、常態化運行的無人駕駛巴士，與號稱大陸「巴士懸浮第一人」的談蘇陽，在擁有10個世界第一紀錄的張家界大峽谷玻璃橋，上演「無人駕駛巴士人體懸浮魔幻秀」。原來這是張家界大峽谷景區首條無人駕駛公車運行路線開通的揭幕儀式的重要表演，未來將擔負從玻璃橋的停車場到玻璃橋橋頭的遊客接駁任務。

參與挑戰的是大陸自主研發的「阿爾法巴」AI智慧駕駛巴士，在無人駕駛模式下，開上張家界大峽谷玻璃橋，前行400多公尺後，先由魔術師褚世安，表演「錢變萬化」、「茶水變色」、「吞針引線」、「意念爆杯」等近景魔術表演暖身，讓現場的遊客驚歎不已。

魔術表演結束後，談蘇陽現身「阿爾法巴」公車，僅靠單手接觸巴士車身，整個人懸浮在半空，在移動的車身上，開始魔幻表演，即使公車進行過獨木橋挑戰，或是在橋的另一端調頭、開回起點的過程，談蘇陽都沒有動搖，成功完成挑戰。

(旺報 )