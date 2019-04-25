蔡英文總統今天接見美國智庫訪問團表示，台灣深受假訊息所害，也深刻體驗到威權國家利用自由來傷害自由的做法，確實對全球民主體制造成嚴重的威脅，她已要求國安單位積極研擬反制。台美之間不只是軍事合作，她也希望在貿易、文化、宗教等各領域，都有更深入的交流和互動。

蔡英文今天接見美國智庫「新美國安全中心」之「下一世代國安領袖計畫」訪問團表示，最近3年來台美關係升溫，她相信大家都有感覺。

這個月是《台灣關係法》立法滿40年，過去幾週她已經接待了很多來自美國的朋友，這段期間美國總統川普也宣布第3次對台軍售，強化台美之間實質的軍事合作。「當然，不只是軍事合作」，她也希望台美在貿易、文化、宗教等各領域，都有更深入的交流和互動。

「新美國安全中心」在執行長馮德納領導下，今年2月提出「反制高科技非自由主義」計畫，研究如何反制威權國家透過各種科技手段，尤其是用假訊息滲透的方式，擴大全球影響力。

蔡英文表示，訪團成員此次來訪，也可以了解台灣社會如何因應假訊息的挑戰。台灣確實深受假訊息所害，也深刻體驗到威權國家利用自由，來傷害自由的做法，確實對全球民主體制造成嚴重的威脅。

她已要求國安單位務必要針對這些高科技非自由主義的攻擊和滲透，做出更深入的分析，並積極研擬反制。去年台美 「全球合作暨訓練架構」（GCTF），針對「培養媒體識讀以捍衛民主」舉辦了工作坊，讓台美雙方可以更理解彼此對於「假訊息」議題的因應。

蔡英文表示，網路科技日新月異，不同世代對於這些技術的掌握，也有明顯的差異。這也讓我們在進行政策討論時，需要花更多時間來溝通。今天與會者都是年輕優秀的幕僚和主管，對於網路、新媒體的掌握度應該都很高，她很期待與大家交換想法和意見。

(工商 )