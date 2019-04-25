台北市研考會公布3月民調結果，主要針對2月份剛落幕的台北燈節、西區經濟兩議題做調查。燈節舉辦時，曾有議員批「史上最爛燈節」，但北市府一直強調今年燈節成功，9天湧入超過400萬人次欣賞，甚至市長柯文哲還在臉書反擊「大家自有公斷；結果，這份官方民調卻顯示，有69.9％市民沒去參觀燈節、49.2％不知道燈節在哪舉行，另外，對燈節滿意度沒到5成，不滿意者更是直指燈區太分散、主燈不精彩、花燈品質不佳，是不滿意的主要原因。

根據民調，北市府詢問民眾知不知道台北燈節在哪裡舉行，有46.6％回答知道且正確答出地點在西區，也有4.2％雖答知道卻說錯地點；不過，有更高比例49.2％受訪者回答不知道。接著詢問受訪者有沒有參觀今年台北燈節，結果69.9％都沒有去。

至於市民對今年台北燈節活動滿不滿意？非常滿意4.8％、滿意41.9％，不過滿意的比例46.7％仍未達5成；至於不滿意的比例，不滿意14.1％、非常不滿意3.5％，其餘有11.7％沒意見、23.4％不知道。在回答不滿意的民眾中，複選其認為不滿意的原因，有39.7％認為燈區太分散、31.8％認為主燈不精彩、也有28.6％反映展示花燈設計品質不佳。

由於台北燈節移至西區舉辦，是柯市府號稱「西區翻轉」、「西區復興」的一大重點，此次民調也調查民眾對西區經濟相關議題的看法。結果，的確有76.5％有參觀的民眾有順便到西區附近消費或逛街。

針對這份調查結果，觀傳局長劉奕霆回應，9天的確有超過400萬人次民眾湧入參觀，滿意度也高於不滿意度，加上這次燈節範圍廣、有很多創新的元素，所以整體而言還是一次成功的燈節；對於民眾反映的意見，明年燈節會持續在西區舉辦，所以也會虛心接受、納入參考，以此為基礎繼續舉辦台北燈節。

這份民調訪問日期為3月25日至3月27日，有效樣本1258人，在95％信心水準下，正負誤差2.76個百分點。

(中時 )