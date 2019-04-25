嘉義市長黃敏惠宣布多項減稅措施，以期讓民眾有感。（廖素慧攝）

嘉義市拚經濟，市長黃敏惠25日宣布多項不動產大利多措施，包括新屋標準單價打8折、提高折舊率並降低殘值率、取消大型娛樂消費產業的中央系統型冷氣機、電扶梯等設備加價規定，以鼓勵投資，預估調整受惠的房屋戶數約3000戶，稅收減少約400萬元。

嘉義市政府24日召開不動產評價委員會後決議，有5項利多措施，一是房屋標準單價全面打8折，追溯至105年7月1日後新增改建房屋適用，二是105年7月1日後新屋適用新的折舊率表，各種構造房屋調高折舊率幅度介於0.14％至0.27％，市民的房屋稅負擔將逐年減輕。

三、為了鼓勵孝親、輕稅簡政，電梯價格採核實擇優認定，載客人數6人提高至8人，如電梯實際工程費低於本市電梯設備工程費評價標準，可檢附證明文件以實際工程費計算，則可減少房屋稅負擔。

四、鼓勵投資嘉義，取消國際觀光旅館、百貨公司及大型商場、影劇院及遊藝場所、10層樓以上等房屋，裝設中央系統型冷氣機、電扶梯、金屬或玻璃帷幕外牆及游泳池等設備等之標準單價加價規定。五、路段率全面凍漲，即路段率全部不調漲。

黃敏惠說，上述的不動產減稅及利多措施，自今年7月1日起適用，期待藉此活絡市場經濟，減少人民稅的負擔，並帶動產業投資，形塑嘉義市成為臺灣西部走廊的消費新都心。

(中時 )