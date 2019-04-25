蔡英文總統今天出席「台灣電子遊戲機國際產業展」指出，台灣「智慧科技產業鏈」一天比一天茁壯，未來政府要將台灣打造成亞洲最好的數位科技研發基地，讓全世界最厲害的遊戲機臺都可以是「Made in Taiwan」。

蔡英文上次出席「台灣電子遊戲機國際產業展」時，曾試玩了超大型的夾娃娃機，讓她相當興奮，一開始就說，希望今天可以有不同的體驗，在舉行剪綵儀式參觀攤位時，蔡英文親自體驗「傳奇射手籃球機」、「巨獸浩劫射擊體感機」、「深海魔獸遊戲機」等遊戲，玩得很開心。

蔡英文致詞時表示，遊戲產業是充滿商機的產業。因為無論在什麼地方、無論是什麼年紀，都會有喜歡玩遊戲的人。

去年，台灣電子遊戲機產值超過300億元，整個遊戲產業產值更來到580億，年成長率10％，是最近7年來新高，「從展覽的規模就可知是世界級的水準」，有商機又有好成績，政府一定要大力支持。

她也不忘宣傳政績，強調推動「5加2產業創新計畫」和前瞻基礎建設，一步一步，要把台灣打造成亞洲最好的數位科技研發基地。

她舉例，像是AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）、MR（混合實境）的創新運用，都已經有顯著的成果。今年初，政府輔導的創新團隊，包括愛實境、成境科技和南瓜虛擬科技被評選為「2019 AR／VR／MR Leaders」，和臉書等知名企業一起上榜，「這對台灣新創公司的實力，是很大的肯定」。

日前包括臉書、亞馬遜AWS、Google都紛紛擴大在台灣的投資和合作，範圍涵蓋了物聯網、人工智慧、資訊安全、VR／AR等項目。

蔡英文認為，在「智慧科技產業鏈」茁壯的過程中，電子遊戲機產業，將扮演更重要的角色。以前社會有刻板印象，以為遊戲機只是「電動玩具」。其實遊戲有很多元的應用，隨著體感科技的發展，「沉浸式的娛樂體驗」更是數位經濟時代的新趨勢。

蔡英文強調，在前瞻基礎建設計畫編列10億元預算，要設置「體感科技園區」，推動娛樂、教育、醫療等跨領域體感科技的實證應用。政府把法規和基礎建設做好，民間就可以全力衝刺，搶占蓬勃的商機。

她非常期待，台灣電子遊戲機產業持續創新，全世界最厲害的遊戲機臺，都可以是「Made in Taiwan」、「我們一起努力拚經濟」。

(工商 )