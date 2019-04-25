鄭煥諭在市府合作社擺攤。(圖片取自鄭煥諭臉書)

高雄市長韓國瑜日前在高雄鳳山行政中心發表五點聲明、表達參選2020總統大選心境後，有不少韓粉到現場表達支持韓選總統立場，其中有位行動不便的32歲青年鄭煥諭，默默站在挺韓大將杏仁哥的後面，展現庶民真實心聲。原來鄭煥諭是位行動不便的生命鬥士，也是韓國瑜心疼「世上苦人多」、並以實際行動幫助底層民眾的見證人！

32歲的鄭煥諭因為幼時頭部受創造成腦積水，影響日後學習發展，不得已放棄一般高中升學之路，選讀高職餐飲科。但畢業後未能馬上找到適合工作，因此先到車廠工作。沒想到命運之神沒放過他，年紀輕輕的鄭煥諭後來竟中風！

不過鄭煥諭沒放棄希望，他努力復健，並開始自種玉米在路邊賣，雖收入不豐但能自食其力。他今天接受《中時電子報》訪問說，非常認同韓國瑜在競選時喊出的口號「人進得來，貨出得去，高雄發大財」，因這正是高雄所需要，也因此成了韓粉；而韓國瑜在競選市長期間偶然得知他的景況，就記掛在心，到當選市長後，就協助他到市府擺攤賣玉米，且免除每日300元的租金，讓鄭煥諭非常感動。

鄭煥諭認為，韓充分了解「世上苦人多」，並憐惜底層民眾，確實只有韓當選總統，台灣才會更好。他說，他不懂政治，但是認同韓國瑜拚經濟的決心，且韓國瑜說出口就做得到，他非常欣賞這樣的霸氣！鄭煥諭也感性指出，韓國瑜當選後，比起前任的首長更關心弱勢人民的心聲。

對於韓國瑜發表五點聲明，鄭煥諭說，支持韓國瑜離開高雄選總統，因為這才能讓人民有更好的生活；他也會參加27日的挺韓活動，用實際行動支持韓國瑜。

(中時電子報)