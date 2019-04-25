北韓最高領導人金正恩25日將與俄羅斯總統普丁會面，兩國將重點討論朝核問題及雙邊合作，這不僅是俄朝雙邊領導人時隔17年再度舉行峰會，也是金正恩自上任以來，首次與普丁一對一會談。

北韓最高領導人金正恩25日將與俄羅斯總統普丁會面，兩國將重點討論朝核問題及雙邊合作。

據路透社25日報導，金正恩表示與普丁的會談將有助雙邊調和立場，以解決朝鮮半島核問題。普丁也向金正恩說，希望這趟訪俄之旅兩國相互了解如何解決核問題以及發展雙邊關係。此外，對於金正恩嘗試改善對美關係的相關努力，普丁也給予歡迎。

美聯社報導，由於去年北韓採取部分核裁軍舉措未能得到美國回應，金正恩正試圖加強與俄中的關係，而普丁將借此次峰會提高他在區域政治及朝鮮核僵局中的影響力。而路透社也指出，「普金會」也顯示金正恩將尋求普丁的支持，並讓華府與川普認知道，美國不是在朝鮮核問題上唯一的強權。

今年2月川金會因雙邊對於廢核條件無共識，不歡而散。此次「普金會」也是上次川金會後，金正恩首次與其他外國元首見面。雖然川普先前表示，與金正恩的私人情誼仍在，但目前並無計畫減少對北韓制裁；對此，北韓近期也動作頻頻，上周才剛進行測試戰術武器，並嗆美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）退出美朝核談判，故外界認為普金會除了加強俄朝關係與兩國在核問題上的共識之外，也有「秀」給美國看的成分。

此外，對普丁而言，美朝核談判陷入僵局，正式讓俄羅斯擴大區域影響力的時機。據日本NHK報導，普丁可能會在會談上，向金正恩提議重啟六方會談，以解決北韓核問題。NHK引述俄羅斯官員的話說，俄已向美國和中國大陸提出上述建議。

(中時電子報)