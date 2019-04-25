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VEINS@TeamLou23 | #ClipperNation pic.twitter.com/MN88o14BxR — LA Clippers (@LAClippers) 2019年4月25日

就算快艇都已來到淘汰邊緣，可是路威廉斯偏偏不肯輕言放棄！路威廉斯25日攻下全隊最高33分，更在最後時刻連拿8分，帶領快艇爆冷以129比121擊退地主勇士，雖然快艇目前仍以2勝3敗落後，卻把首輪戰線拉長到27日的第6戰。

勇士首節就靠8顆三分球帶領，單節狂轟41分，其中杜蘭特獨拿12分最高，不過快艇毫不示弱，也在貝弗利、賈林納利、路威廉斯等人火力掩護下，次節不僅追上，甚至取得9分領先，打完上半場，快艇暫以71比63領先地主勇士。

沒想到快艇下半場一開始，就靠接連三分砲火，打出10比3猛攻，擴大領先差距到15分之多，可是勇士怎麼可能就此放棄，杜蘭特領軍勇士還以11比2攻勢，打完前3節，勇士再把比分追成94比104，杜蘭特第3節一個人包辦14分。

來到最後1節，靠著嚴密強悍的防守，勇士再次發動12比2攻勢，把比數追成114比114平手，更靠杜蘭特切入爆扣取得超前，可是路威廉斯最後2分32秒先完成「四分打」，接著連續投進2球，一個人連取8分，快艇反超7分。

接下來勇士只能依賴三分外線苦追，可惜命中率並不理想，反讓快艇繼續擴大領先差距，柯瑞雖在28.7秒投進大號三分球，卻已為時已晚，勇士無奈吞下主場敗仗，也讓快艇如願延長季後賽首輪戰線到27日回到洛杉磯的第6戰。

路威廉斯無疑是快艇爆冷贏球的頭號功臣，除了攻下全隊最高得分，更有10助攻、5籃板，賈林納利也拿26分，哈瑞爾24分，貝弗利17分、14助攻；勇士以杜蘭特45分最高，柯瑞24分，克雷湯普生22分，卻沒其他球員得分上雙。

(中時電子報)