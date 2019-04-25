實在太驚悚！愛爾蘭一名女子去年將哈士奇愛犬送往寵物旅館住宿後開心出國度假，3天後回來竟接獲愛犬驟逝消息，更傻眼的是，女子原以為要領25公斤重的愛犬全屍回家，沒想到旅館卻給她一個用牛皮布膠帶緊緊綑成一球的圓形包裹，經鑑定後愛犬真的在裡面。

英國《太陽報》（The Sun）報導，住在愛爾蘭首都都柏林的女子克莉絲汀（Kirsten Kinch）日前在個人臉書上貼出貼文，指出她在去年12月27日和家人出發前往冰島度假前，將哈士奇愛犬諾雅（Nova）送到市區裡一家標榜會細心照料寵物的P&E寵物旅館，由於諾雅患有結腸炎，且這也是克莉絲汀頭一次將諾雅留給家人以外的人照料，她自己相當緊張，行前還特別口頭交代館方餵藥方式，並且留下文字解說。

3天後克莉絲汀結束冰島行回來，面對的卻是愛犬已經過世的噩耗。她說下機後就直奔旅館，希望順路將諾雅帶回家，沒想到進去旅館後，館方竟告訴她諾雅已經過世了，他們當天上午發現諾雅「全身僵硬倒在自己的屋子裡，鮮血不斷自體內流出來」，克莉絲汀和母親聽到噩耗後相當震驚，不過她們萬萬沒想到，館方帶她們進屋領屍時，看到的卻是一個被土色牛皮布膠帶緊緊纏繞成一團的球形包裹，完全看不出來裡頭曾是一隻重達25公斤、相當健康活潑的哈士奇。

母女倆悲痛欲絕，領了包裹直奔獸醫院，獸醫檢視過晶片後，確認就是諾雅。克莉絲汀說，雖然諾雅有直腸炎問題，但是她一直在接受類固醇治療，狀況也愈來愈好，甚至送寵物旅館前兩天，獸醫還在討論或許不須再服用類固醇了。諾雅後續也被送去解剖，但是報告結果只顯示她死於內出血，卻查不出什麼原因導致內出血。

館方當時表示諾雅前2天的狀況都相當正常，但是第3天一早就被發現全身僵硬，之後就未多作說明，克莉絲汀後續也數次傳訊詢問那幾天愛犬的狀況，但是館方都未回應，她批評館方作法「缺乏人性」，她已在網路上發起連署活動，要讓旅館倒閉。

(中時電子報)