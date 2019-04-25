立法院昨審查中選會主委人事案爆發衝突，無黨籍立委陳玉珍昨在臉書指控，有女綠委對她叫囂「金門豬、滾回中國去」，引發外界爭議。對此，民進黨團今舉行記者會回擊，書記長鄭運鵬說

，民進黨沒有辦法接受這種含血噴人、製造對立，如果陳玉珍有證據說民進黨講錯話，他們願意公開道歉，如果是陳玉珍聽錯，故意要指控民進黨，「希望金門的陳委員公開跟國人道歉，並向民進黨團道歉」。

鄭運鵬表示，「金門豬有問題嗎？」是陳玉珍自己說的，強調金門豬三個字，只有從陳委員嘴巴講出來。而鄭運鵬也秀出影片，表示其中綠委林靜儀雖跟她有對話，但也不是她臉書上所提的文字。

靜儀說，當時陳玉珍從備詢台擠進來，有立委跟她在爭論為什麼要這樣，所以有第一句「被你們欺負才會這樣」。

但林靜儀說，非洲豬瘟是全台灣都很關心的事，「金門的同胞三不五時要收到中國漂來有病的豬，我們覺得是很困難也是很大的挑戰」，但她表示她當時回應的是「你們不要這樣搞豬肉進來」，完全沒有提到陳玉珍所稱罵她「金門豬」的這三個字，而且她沒說過金門豬肉有問題。

林靜儀強調，如果是因為陳玉珍被網友砲轟，導致她很緊張、生氣，她能夠理解；但陳玉珍最後延伸出「滾回哪裡去」的這種話，如果不是她自覺被攻擊，就是故意造謠，讓民眾誤解及黨團對立。

林靜儀說，沒有任何民進黨女立委，講出滾回去這種話，雖然有講到豬肉的事情，但她是說「不要弄有問題的豬肉進來」。

媒體詢問，如果陳玉珍不道歉的話該怎麼樣？鄭運鵬說，因為陳玉珍沒有提及是誰，所以她自己的問政風格必須受到檢驗。

(中時 )