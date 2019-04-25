黃西田日前與前世情人黃露瑤一起上年代MUCH《MUCH金點秀》節目錄影，主持人邵大倫笑稱身高162公分的黃西田有如歌壇吉祥物，所到之處都很歡樂，沒想到黃露瑤完全不給爸爸面子，直言黃西田「台上一條龍，台下一條蟲」私生活超無趣，更笑虧「可以發我媽來，她有趣很多，又會唱歌」女兒嗆辣發言，讓黃西田毫無招架之力。

黃露瑤出道後跨足歌手、演員，主持人邵大倫特地在節目中端出「哇沙米大考驗」，要黃露瑤跟張秀卿PK演技，黃露瑤跟張秀卿2人輪流狂吞3顆壽司，看誰能吃下哇沙米壽司還面不改色，沒想到張秀卿吃到第3顆時，突然鼻涕爆流，臉頰脹紅鼓起，搞笑的生理反應笑翻眾人，張秀卿怒言：「根本放了整條哇沙米！」

黃西田也透露，自己很早就出道，但秀場時期頂著一張娃娃臉，老是被分配「老小」的角色，讓人分不清他的真實年紀，黃西田直言「比余天早一年出道」，邵大倫不可置信黃西田的資深地位，只能說娃娃臉無敵。

(中時 )