台中市長盧秀燕25日親自出席行政院會，關心中央推動動漫運用於國家政策的宣導，以及危險老舊建物耐震執行成果報告，盼行政院多支持台中各項建設與政策補助。行政院長蘇貞昌肯定盧秀燕是行政院會出席率最高的6都首長，除關心國家建設，也積極爭取台中市民的權益，指示各部會對台中提案多加支持，給盧市長多一點掌聲鼓勵。

行政院今日舉行第3648次會議，由文化部人文及出版司長陳瑩芳及內政部營建署長吳欣修，分別針對各部會運用「臺灣原創漫畫或動畫」 宣導政策或業務現況，以及危險老舊建物耐震相關執行成果進行報告。

今日出席院會的6都首長中，包括台中市長盧秀燕，及台北市長柯文哲親自出席，其它4都由新北市副市長陳純敬、桃園市副市長李憲明、台南市副市長王時思、高雄市秘書長楊明州等人代表出席。盧秀燕說，六都首長都有機會列席行政院會，有的難免因時間衝突；若是首長親自出席，也應該要大大鼓勵。

盧秀燕指出，自己每次出席行政院會，皆為台中市民爭取相關的權益與福利，她除出席議會備詢外，每次行政院會幾乎都親自到場。台中正蓬勃發展，各項建設與政策陸續推動中，包括老人假牙補助及水利建設等；期盼蘇院長對於非常重視且經常參加院會的縣市首長，應該要多多鼓勵，在經費補助上加強協助。

蘇貞昌院長說，依他的觀察看來，盧市長的確是六都中出席率最高的首長，請大家多給她掌聲鼓勵，這表示她對於國家的預算與建設都很重視，期盼一起努力。尤其盧市長過去向中央所提出的相關提案，部分案子都正在審議當中；行政院一定會特別注重，也期待各部會予以支持。

蘇貞昌強調，自己也當過6都首長，能夠體會推動市政的繁忙，雖然首長的努力程度，並非用行政院會出席率來計算；但盧市長表現出的積極態度，的確值得鼓勵表揚。

(中時 )