新竹市議會議長許修睿在此次臨時會提出「新竹市動物保護自治條例」草案，今天在臨時會中3讀通過。（陳育賢攝）

新竹市議會此屆效率超級高，今年3月之前在縣市分家之後的37年以來還沒有通過任何1條自治條例，但此屆繼3月臨時會3讀通過首條公投自治條例之後，25日再3讀通過由議長許修睿提出、多達19位議員連署的動保自治條例，最快可望在年中前施行。

為了落實動保理念，讓主管、執行機關在執法上有所依循，市議會議長許修睿在此次臨時會提出「新竹市動物保護自治條例草案」，內容明訂23條相關法條，希望補強中央動保法的不足。

新竹市議會議長許修睿在此次臨時會提出「新竹市動物保護自治條例」草案，今天在臨時會中3讀通過。（陳育賢攝）

新竹市議會議長許修睿在此次臨時會提出「新竹市動物保護自治條例」草案，今天在臨時會中3讀通過。（陳育賢攝）

許修睿指出，他之所提出「新竹市動物保護自治條例」草案，是因為中央動物保護法雖然在1998年就已經公布實施，但是除了6都跟少數幾各縣市之外，包括新竹市等大部分縣市都還沒有訂定自治條例。

他說，現在愛護動物的人士跟團體越來越多，服務處也接獲很多相關的陳情案，新竹市雖然有動保所，但是在執行上可能因為法令不夠明確，在執行上不是太容易。

例如獸鋏，這是非常不人道的緝捕工具，動保法雖然有規定不得任意設置，但是對於持有確沒有相關規定，以致於產生一些漏洞，所以自治條例裏就有加入非經許可，不得持有獸鋏的規定。

新竹市動物保護自治條例草案中較重要的有包括第6條明文規定，飼主攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應使用鏈繩、箱籠或其他防護措施，違者將處以新台幣3000元以上1萬5000元以下罰緩；草案中也規範雇主須擅盡宣導教育責任，如無擅盡責任導致移工捕捉、宰殺甚至食用貓犬等案件發生，除了勞工本身，將針對雇主處以新台幣1萬5000元以上7萬5000元以下罰緩。

至於獸鋏方面，除了母法規範的「不得製造、販售、陳列或輸出入」之外，也在自治條例草案中，加註「非經主管機關許可，不得持有獸鋏」的規定，並另訂獸鋏回收獎勵辦法，以杜絕民眾使用獸鋏違法捕捉動物的情形，而條例中也明訂警方人員查獲獸鋏績效，得報請動保所敘獎。

此條例是繼3月的公投自治條例之後，新竹市議會37年來提出且通過的第2條自治條例，今天上午的議員提案審議時，議員不分黨派都相當關心此條例，紛紛發言修正內容，最後連續一致通過2、3讀，再次寫下歷史。

(中時 )