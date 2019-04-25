由「移動長城」姚明代言的麥奇公司「TutorABC」，在台申請一系列的「Tutor」（中譯「家教」）商標，對使用「Tutor」及「ABC」的商標都提告，其中在2013年註冊「Tutor4U」商標並進軍線上英語教學市場的空中美語公司，及使用「HiTutor」商標的乂迪生公司，也遭麥奇公司提告並獲智慧財產法院一審判決勝訴；乂迪生公司、空中美語公司不服提起上訴，智財法院25日維持不可使用「Tutor」判決，分判處乂迪生公司、空中美語公司分別賠償400萬、300萬元。本案可上訴。

線上英語教學早已成為許多民眾學習英語的途徑，由於這樣的學習方式與家教（Tutor）相差無幾，Tutor也成為熱門的商標名稱，麥奇公司於2004年成立後投入線上英文教學旗下的 iTutorGroup 集團有 TutorABC、TutorABCjr、TutorMing等品牌，但卻挾著雄厚資本，對台灣使用Tutor、ABC的商標提出告訴。

原本經營英語教學雜誌、教學的空中美語公司，則是在2013年使用「Tutor4U」商標進軍線上教學，挨告後一審智財法院判決麥奇公司勝訴，空中美語公司還得賠上1000萬元，空中美語公司不服提起上訴，但TutorABC卻還加碼求償7000萬元。

空中美語公司負責人胥宏達及挨告的其他公司負責人3月間對外召開記者會抗議指出，「Tutor」（家教）是英文普遍用語，法院不應容許麥奇壟斷。況且空中美語旗下Tutor Bank（家教銀行）2006年就向經濟部智慧財產局提出註冊核准，麥奇的Tutor ABC翌年才核准，「到底是誰在剽竊、抄襲及誹謗？」他強調，全世界包括美國歐盟及大陸等任何國家，都不同意Tutor被壟斷專用，唯獨台灣特例，智慧財產法院不應否決智慧財產局的認證，否則就是扼殺台灣英美語補教市場的幫凶。

空中美語創辦人胥宏達表示，簡單比喻，「超商」如果可以壟斷專用，那為什麼有統一、全家、萊爾富、OK等四大超商可以同時使用？「智慧財產法院此舉，等於是扼殺台灣英美語補教業者的最大幫凶。空中美語的Tutor Bank 2006年就註冊，依照法官邏輯，那Tutor ABC豈不是抄襲者？」

智財法院審理認為，乂迪生公司與空中美語公司分別將「HiTutor」與「Tutor4U」使 用在線上英語教學領域，與「TutorABC」領域相同。該兩商標與 「TutorABC」相較，均有「Tutor」字樣，且該「Tutor」所佔比例均高達三分之二；另「HiTutor」與「Tutor4U」之圖樣設計方式，一望即見明顯的「Tutor」字樣，因此以異時異地整體觀察方式來判斷，無論在外觀、讀音、觀念均與「TutorABC」相彷彿，而構成近似，且近似程度不低。

智財法院認指出，乂迪生公司與空中美語公司的營業收入，並非全部因該二商標近似於「TutorABC」而來，且「TutorABC」雖為著名商標，但未達到一般消費者普遍認知之高度著名程度，判決乂迪生公司、空中美語公司賠償額分為400 萬元、300萬元，但無須在報紙刊載判決書。本案仍可上訴。

(中時 )