資深媒體人高愛倫日前上公視《誰來晚餐》擔任節目東道主，加碼邀請李烈、朱延平導演一同招待作家張曼娟享用晚餐，大聊兩段婚姻之間的心路歷程，還在節目中大方分享在2014年舉辦喜宴時，金馬影后林青霞在她的喜宴上開金嗓、脫鞋熱舞的未曝光畫面。

在這段星光熠熠的喜宴影片中，不僅有林青霞、徐楓、甄珍、張艾嘉四位金馬影后同桌吃飯，還可看見到林青霞難得開金嗓，高唱《雁兒在林梢》、《只記今朝笑》獻上祝福。高愛倫表示因為這場喜宴是私人聚會，所以大家都很放鬆的參加，因此可以見到這些天王天后私底下最真實的ㄧ面，林青霞甚至還直接把鞋脫了，光著腳丫在會場上跳舞！

她透漏之所以能與這些大明星擁有好交情，是因為她都用真心在交朋友，而非只是工作上的接觸，她說「我對人很專注，我很少為了交際而跟人家做任何聊天」。張艾嘉也稱讚高愛倫「這年頭沒有人把記者當朋友，朋友也沒有把藝人當人了，只有高愛倫。」

高愛倫歷經了第一段婚姻失敗，走過憂鬱症低潮，但她依舊正向思考，她表示因為受到父母親的影響，始終認為婚姻是個好東西。節目中也透漏，現任老公個性跟她相差太多，剛開始受到對方「冷靜」特質吸引，而選擇60歲再當嫁娘擁抱第二春，但現在愛自嘲喜歡聊天與熱鬧的她，沒想到卻嫁給了一個「聊天終結者」。

(中時 )