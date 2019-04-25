網友爆料范冰冰復出宴照片。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

范冰冰吧代為否認，澄清是王中磊生日派對。（圖／翻攝自范冰冰吧微博）

大陸女星范冰冰去年因逃稅事件消失123天後，最終開罰約40億台幣作結，近日范冰冰正式復出，在北京亮麗出席愛奇藝晚宴，今(25日)網上流傳多張疑似范冰冰復出宴的照片，爆料網友稱當晚大咖雲集，馮小剛、張國立等人都在，但范冰冰吧稍早已否認，澄清那晚是王中磊生日派對。

范冰冰近來復出動作頻頻，先是低調現身美容院開幕儀式，接著又宣布繼續演出曾表態參加的好萊塢電影《355》，和眾影后飆戲，神隱快一年的她日前更是獻出今年的首次公開活動給愛奇藝晚宴，先前她曾被指在休息期發福，但當晚的范冰冰亮麗性感依舊，看似已做好準備全面王者歸來。

今網上傳出疑似范冰冰復出宴照片，華誼老總王中磊、馮小剛、張國立等人都出現，還拍到范冰冰開心露出笑容的瞬間，對此，范冰冰吧稍早回應：「沒有所謂的『范冰冰復出宴』一說，圖片是王中磊先生的生日飯局，很正常的朋友聚會而已。」更要網友不要人云亦云。

(中時電子報)