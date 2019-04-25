行政院會上午通過《律師法》修正草案，修法後將杜絕重大犯罪貪瀆司法官轉任律師；已轉任律師者得2年內廢止證書；涉犯特別重大如貪汙罪，經檢察官提起公訴，請領律師證書，法務部得停止審查，執業律師得停止執業，修法並建立律師倫理風紀委員會，淘汰不適任律師。修法也要求設立「律師及律師懲戒決議書查詢系統」，惡律將無法遁形。

法務部檢查司長王俊力表示，過去有些司法人員在職期間因貪汙經判刑執行完畢還可轉任律師，對此社會有不好觀感，過去律師要在執業期間經律師公會送懲戒除名，才能不發給律師證書，修法後只要判一年以上有期徒刑，對執業信譽有影響者就不發給律師證書，

王俊力也說，另依《法官法》規定，有被免職及撤職者，同樣不發給律師證書，犯5年以上重罪，經起訴後，法務部可停止其律師證書的審查核發，律師公會也可停止其行使職務。

為強化律師懲戒制度，王俊力表示，原本只有地方檢察署及當地律師公會可把律師送懲戒，這次也增加全國律師聯合會及中央目的事業主管機關，也可將違反律師倫理的律師送懲戒。另為避免「律律相護」，修法後也要求全國律師聯合會要設立律師倫理風紀委員會，其中1／3為外部公正人士，接受人民申覆。修法同時規定應設置「律師及律師懲戒決議書查詢系統」，供民眾查詢。

《律師法》修正條文由53條增至146條，法務部說，為提升律師專業與公益使命，修法賦予律師有參與公義服務義務並受訓達一定時數；並調整律師入會制度，過去律師除加入當地公會，若要跨區服務還要加入其他縣市公會，修法只要在加入事務所所在地公會就可全國執業，但需經申請及繳納費用。

此外，這次修法後，未來中華民國律師公會全聯會將改制成全國律師聯合會，也將從現行全聯會無個人會員、理事會成員間接選舉方式，改為兼採個人會員，理事長、副理事長、部分理監事將採會員直選的組成。同時，未來律師會籍也可單一化，律師跨縣市執業將不用再加入地方律師公會，統一由全國律師聯合會訂定相關章程進行管理即可。

(中時 )