最近天氣燥熱，台北高溫飆到攝氏35度，用電量增加，台電公布的備轉容量率僅略超過6％，形成供電吃緊。環團綠色消費者基金會董事長儉表示，把汽電共生的8G加入調度，供電綽綽有餘。台灣環保聯盟創會會長施信民也說，太陽能發電發展得很快，夏季正好派上用場。

方儉說，日前請綠委陳曼麗向經濟部詢問是否缺電，經濟部表明今年不會缺電，而且還有10％的餘裕。1995年起均未因缺電或任何原因展開限電措施，除非少數意外或天災，如2017年815停電是整個天然氣廠跳機，11％的電源瞬間秒殺。

方儉說，正常電力公司的產能利用率應該在8成以上，台灣卻只有6成左右，台灣的發電裝置容量52.833G，有17.681G閒置，佔3分之1，為何會這樣？中午尖峰供電太陽能過多，多餘電力還要供給日月潭抽水蓄電，等於浪費了太陽能電力。

以備轉容量而言，可用電廠的發電量增加，備轉容量率也加大。方儉說，台電一直不承認，民間工業用餘熱發電的汽電共生廠，總共8G是在其調度範圍內。根據台電和汽電共生廠的合約，有7成汽電共生是「有保證契約」，也就是在指定的時間，台電有權力調度。假設有5G的汽電共生加入，備轉容量率絕對可超過15％。

方儉說，國際上備轉容量率的算法都是用最大可供電量計算，台電在計算時去除汽電共生，發電時又把汽電共生加入調度，台電應把52.833G總裝置容量的「產能利用率」交待清楚，。

施信民也說，太陽能發電在夏季中午的用電尖峰可派上用場，冬季則輪到風力發電上陣，均可減少火力發電、降低空汙。再生能源有季節性互補的效果，只要善加調度，不僅供電無虞，也不必興建火力電廠或讓核電延役、重啟

(中時 )