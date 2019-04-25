利菁剛從美國度假回來，今（25日）錄製中天《麻辣天后傳》節目，談到許志安劈腿黃心穎這件事，她表示，「我不需要閨蜜！要閨蜜就放在門外就好！」她認為黃心穎就是想要搶天后的男人，來證明自己比天后更有魅力！」更自透，不能讓閨蜜與男友玩在一起，最後都會悲劇收尾。

她表示，自己以前和閨蜜一起租房，忽然發現閨蜜買跟自己同款不同色的衣服，某天從廁所走出來看到閨蜜和當時男友坐在床邊，該閨蜜還把手放在男友大腿上，自此她再也不需要有閨蜜。

利菁覺得有心事可以回家跟老公、男友說，不一定要跟閨蜜說，對此她奉勸所有女性，「閨蜜與男友一定要保持距離，千萬別讓他們玩在一起，不然閨蜜就會睡妳老公、男友！」

日前她到美國旅遊兩週，在環球影城玩變形金剛，玩到正嗨時機器竟發生故障，讓她卡在半空20分，後去買內衣才發現以前買的內衣尺寸都不對，後來花了近2000美元（台幣約6萬2000元）買了一堆32DD的內衣。

(中時 )