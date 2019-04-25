爭取2020東京奧運參賽門票的積分周期將於4月29日展開，下周二開打的紐西蘭公開賽就是爭取奧運積分的賽事之一，男雙好手李洋和搭檔王齊麟一同奮戰，在出發前往紐西蘭參賽前，接受贊助商邀請觀看了美國好萊塢英雄電影「復仇者聯盟4：終局之戰」，透露最欣賞鋼鐵人，搭檔王齊麟則像浩克。

延續品牌過去結合賣座電影推出相關商品的策畫，台灣運動品牌VICTOR勝利體育和漫威電影合作，推出復仇者聯盟羽球運動用品，昨天電影正式上映，勝利體育特地包場，邀請李洋、跆拳道「品勢精靈」李婕瑜、2018亞運划船銀牌好手黃義婷、滑輪天后黃郁婷第一時間欣賞超夯電影的結局，不怕太晚看就被暴雷。

電影開映前，李洋表示，自己最欣賞的復仇者聯盟角色是鋼鐵人，「鋼鐵人跟我們一樣都是平凡人，靠著自己打造出來的萬能裝備，成為拯救世界的超級英雄，我覺得這點和球員很像，我們拿著球拍、穿上球鞋，就成了跟平常的自己不一樣的『超級英雄』。」

由於復仇者聯盟的綠巨人浩克平常也是普通人，面對危機時才變身成浩克，李洋因此爆料好搭檔王齊麟就像浩克，「齊麟平常也是笑笑的，但是一上場興奮情緒就多了起來，所以他像浩克吧！」

李洋今年初開始和王齊麟搭配參賽，已經拿下西班牙、瑞士兩座世界羽聯超級300系列男雙冠軍，以及超級500系列印度公開賽冠軍，兩人目前世界排名第33，奧運積分賽開始後，他放眼衝進前十，好爭取東京奧運較有利的種子排序及賽程 。

(中時電子報)