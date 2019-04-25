民進黨中評會近日對台南市議長選舉跑票議員作出停權處分引發爭議，一直是前行政院長賴清德身邊大將的民進黨台南市黨部主委黃先柱25日炮口不只瞄準中評會，更猛轟「英派」伸出魔爪，從地方殺到中央，開闢總統初選戰場，民進黨內「賴系」與「英派」的一場「英德之戰」檯面化已不可避免。

民進黨總統初選登記以來，尋求連任的蔡英文總統與挾高人氣的賴清德兩陣營維持表面和諧，彼此未出重手，私下卻波濤洶湧，「英德之爭」一直停在暗鬥階段。

英派先是運作更改初選制度，再輕縱與賴系作對的台南市議長選舉跑票議員，終於讓賴系人馬按捺不住，以此作反擊點，打破沉默，向英派陣營喊話。

民進黨台南市議會黨團25日以「爛到見骨」炮轟黨中央，等於逼英派與賴系人馬公開選邊站，擁有20多席議員的民進黨團，出席議員僅8位，顯然在這場英德之戰中，台南雖是賴系大本營，仍有不少人忌憚得罪掌權的蔡英文，不願出席。

在初選尚未底定之前，英派人馬仍掌握行政權優勢，配合反賴系勢力箝制，一直打著君子之爭的賴系人馬苦無著力點反擊，這次抓緊中評會處分跑票議員的爭議，首度開砲，將總統初選的「英德內戰」檯面化。

剛看完電影《復仇者聯盟4》的賴清德自許「美國隊長」，電影中「美國隊長」與「鋼鐵人」分派對立正是《復仇者聯盟》系列高潮戲碼，似乎呼應了賴系與英派正開啟民進黨內的英雄內戰。

(中時 )