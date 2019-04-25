八大《夢想的聲音》第三季即將播出，全新一季請來林俊傑、王嘉爾、胡彥斌、張靚穎以及譚維維等人超強導師群。面對實力派歌手前來討教下戰帖，林俊傑以節目三朝元老的身分，傳授避戰經驗法則：「通常看到不想唱的歌，就少說話！」讓對挑戰曲目一無所知的王嘉爾立刻接收前輩的指點，馬上回應：「把我剛才說的話都剪掉！」笑翻眾人。

林俊傑身為導師，但也在節目中秀出才子歌王的實力，節目首集僅花3小時即成功改編天王周杰倫的〈不能說的祕密〉、〈星晴〉等歌曲，動人歌聲令全場聽得如痴如醉！

而活躍於華語歌壇的丁噹，也在節目中演唱經典歌曲〈我愛他〉，更現身踢館，讓導師們繃緊神經，胡彥斌在公布挑戰曲目歌單後，故意對丁噹喊話：「這些歌的年紀都比王嘉爾大喔！」更提醒她要抓到這句話的重點，試圖引導丁噹挑選對曲目不熟悉、一臉茫然賣萌的王嘉爾應戰，沒想到他的心思最終不僅沒有如願完成，還反被另外三位導師聯手拱出來PK丁噹，讓胡彥斌哭笑不得之餘，也忍不住自嘲一定是因為當天錄影遲到的關係，才會被其他夥伴如此對待。

(中時 )