小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）被譽為「怪物新秀」，更被評選為百大新秀榜首，年僅20歲就被外界看好可以在大聯盟大展身手，不過卻一直潛伏在3A。今天藍鳥隊總教練蒙托亞（Charlie Montoyo）正式宣布，終於要讓小葛瑞洛登上大聯盟，預計周六先發對上運動家，而他的名人堂老爸葛瑞洛（Vladimir Guerrero）也在推特上獻上祝福。

小葛瑞洛今年因側腹肌拉傷而缺席春訓，不過本季在小聯盟3A出賽8場，30打數有11安打，包含3全壘打，打擊率3成67，今天的比賽小葛雷諾也開轟，藍鳥球團終於決定將他升上大聯盟。

藍鳥總教練蒙托亞面對媒體表示：「這對多倫多藍鳥的重要的時刻，小葛瑞洛是棒球界的優秀選手。他才20歲，無論如何我們都要有耐心，無論是防守或是攻擊，他完全無懼大聯盟，我想他在場上能表現出色。」

My son! The country that saw you as a child will now see you turn into a big one.



Working hard everything can be done. I’m proud of you!



Love you! ❤️ pic.twitter.com/WJyLBVKWoR — Vladimir Guerrero (@VladGuerrero27) 2019年4月25日

而小葛瑞洛的名人堂老爸，也在推特上貼出和兒子小時候的合照，並留下感人的祝福：「我的兒子！全國看著你從小孩成長到這麼大。只要努力沒有什麼做不到的，我為你感到驕傲，愛你！」照片中還是圓滾滾的小葛瑞洛如今已是大聯盟的明日之星了。

小葛瑞洛有出色的打擊實力，將在本周六於藍鳥對上運動家的比賽中先發出賽，大聯盟初登板將擔任三壘手，勢必會引起全球球迷的關注與討論。

(中時電子報)