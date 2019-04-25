鹽水返鄉青年謝婉婷（左）於護庇宮前開課，帶領民眾認識雷射雕刻技術及木質材料，創作專屬平安符。（劉秀芬翻攝）

鹽水青年謝婉婷，出身木工世家，為感恩鹽水護庇宮媽祖庇佑恩澤，將自身學識及技藝以行動回饋家鄉，結合勞動部勞動力發展署雲嘉南分署南方創客基地，舉辦「雷雕創意平安符」活動，於鹽水護庇宮帶領民眾，認識雷射雕刻技術及木質材料，創作專屬平安符，用創意展心意。

28歲的鹽水青年謝婉婷，從小深受曾祖父影響進而踏入木工圈，畢業於屏科大木材科學與設計系碩士，在去年返鄉創業，進駐於新營「南方創客基地」，創立「慕器木工坊」，透過數位自造設備結合傳統木工，開發系列數位木作商品，不僅如此，謝婉婷更將自身學識及技藝以行動回饋家鄉，開辦木作工作坊，將技藝傳承給更多鹽水青年。

謝婉婷表示，從小到大受鹽水護庇宮媽祖庇佑，遇到瓶頸時都會向媽祖祈求賜智慧與勇氣，這次「雷雕創意平安符活動」與新營南方創客基地共同開發，在護庇宮廟埕帶領民眾「自已的平安符自己做」，藉由手作創意平安符，認識雷射雕刻技術及木質材料，創作專屬平安符，用創意展心意， 體驗當創客的樂趣。

新營南方創客基地配有全台第一部的「Maker Car」裝載著3Ｄ列印機、小型CNC等數位機具，深入雲嘉南地區的校園與民間社區及社團，傳達自造與科技探索的樂趣，不定期舉辦各式課程與講座活動，有興趣的民眾可上南方創客基地官網或粉絲專頁查詢。

(中時 )