新北市警察局於今年3月8日在新莊區博愛路5巷6號4樓頂樓加蓋查獲違法聚眾抽頭賭博事件，經公安小組認定該處為頂樓私自加蓋違章建築，作為職業賭博場所使用，今（25）日由副市長謝政達率公安聯合稽查小組執行強制拆除。

新北消防局表示，為貫徹市長侯友宜的「安居三箭－新北三安大執法『治安、公安、交安』違法零容忍」政策，公安小組持續結合市府行政團隊力量，針對影響治安及公安場所，一旦查獲明確犯罪事證，立即排定公安聯合稽查，並針對治安污染違建執行鐵腕拆除。

新北市府指出，有鑑於近日本市查獲多起治安事件違建場所，其中有不肖的賭徒不時蠢蠢欲動，暗自經營賭場，意圖趁機大撈其財，公安小組針對嚴重影響治安及公安場所，只要查獲犯罪事證，立即執行強拆。

去年迄今為止，警察局已於新莊、土城、蘆洲、五股等行政區查獲13件職業賭場違建案，並皆由公安小組執行鐵腕拆除。本次市府團隊大力剷除危害治安的毒瘤，展現積極態度與決心，再次警示業者勿以身試法、心存僥倖，並呼籲民眾若發現有賭博情事等違法場所，請馬上撥打「110」向警方報案，也呼籲屋主應謹慎過濾租客，避免出租予非法可疑份子，以免衍生治安疑慮而損及自身權益。

副市長謝政達說，市府團隊大力剷除危害治安的毒瘤，展現積極態度與決心，希望業者勿以身試法。（吳家詮翻攝）

(中時電子報)