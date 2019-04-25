1名80多歲的陳姓阿嬤常有病痛、最近跌倒，聽信神棍建議，要花80萬元做法事祈福消災解厄而到銀行領錢，行員發現她提領大筆現金疑有異，通報員警關心。阿嬤堅持說，她要辦法事、超渡，還要買符咒，才會平安順利，用80萬元可以買到「一年份的平安」，經員警與行員耐心勸說開導，才及時阻止阿嬤陷入神棍詐財陷阱。

「你放心，是要花80萬祈福啦！」住在苗栗的80多歲的陳姓阿嬤，2019年4月17日上午到台銀頭份分行要提領現金80萬元，回覆前來關心的保七員警。阿嬤說，她身體常有病痛，最近還跌倒，有自稱通靈人士建議，要做法事祈福，才能消災解厄，冤親債主遠離後，她的身體才能康健、運勢轉好。

警方及行員勸說，作法事不用那麼貴，提醒可能有人藉怪力亂神詐財。阿嬤表示，因為辦法事、超渡，還要買符咒，才需要80萬元，她還請警察不用擔心，這種祈福儀式很重要，她花80萬元就可以買到「一年份的平安」，要遠離冤親債主，她才會「順」。

保七員警勸說，要祈求平安、身體健康，最重要的是心誠則靈，絕對不用花這麼多錢；銀行人員提醒阿嬤，千萬不要將一點一滴來存下來的老本，被神棍騙去。

阿嬤才瞭解有假藉怪力亂神的詐騙手法，感謝保七員警與台銀人員的協助幫忙，並把袋子內80萬現金交由行員存回帳戶內。

(中時 )