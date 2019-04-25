陳怡珍、周麗津、吳通龍3人，昨日(24)遭民進黨中評會處分停權一年半。今支持者不僅打爆民進黨台南市黨部，更揚言退黨。黨部也發聲明，表示為哀悼黨紀、護同仁安全，今起暫「閉門思過」，也籲支持者「未來繼續守護屬於我們，而不是屬於英派的民進黨」。

據《聯合新聞網》報導，新潮流台南大老、民進黨台南市黨部主委黃先柱表示：「英派為了總統初選，已不惜與魔鬼交易，不惜催毀民主進步黨。」自己身為民進黨第一批創黨黨員，看著民進黨從無到有，如今卻被強行破壞得來不易的民主成果；並痛批，這些人為了總統初選、一己之私，不但擅改初選制度，又違背黨紀護議長選舉跑票的議員。

黃先柱強調，2014年台南市也有5名議員跑票給李全教，當時中評會將5人開除黨籍，總統蔡英文更怒斥這些黨員屈從利益、背棄理想、無法原諒！這一次跑票議員公然跑票，中評會竟輕輕放下，非常不公。

黃先柱也表示，中評會召集人蘇治芬與中評委蔡易餘曾特別向他徵詢意見，他則認為一切依黨規行事、不可破壞黨制，蘇等人也承諾會尊重意見。不料結果卻事與願違，明顯是派系為私利運作下的產物！

(中時電子報)