資深媒體人黃光芹先前採訪高雄市長韓國瑜，出版《跟著月亮走》，遭到韓粉批評沾光、騙錢，對此黃光芹爆料，稱此書她只拿到作者稿酬20萬，150萬版稅被韓國瑜夫人李佳芬拿走，引發2女隔空交火。今天李佳芬再喊冤！她表示，因為他們夫妻忙，所以沒有注意帳目，現回去查時發現，他們只有拿70幾萬版權費，她必須說清楚！而這些費用，接下來也會用在高雄公益上。

黃光芹日前爆料，《跟著月亮走》一出版，李佳芬就詢及版權歸誰，她二話不說將版税收入讓給韓國瑜，且李佳芬已取走第1筆結算150萬;可議的是，李佳芬後來剥奪出版社的海外版權，近日更私自取走她的原創電子檔，她已為此寄存證信函給韓國瑜。

李佳芬24日晚間也發出聲明回應，先強調她一直很尊敬黃光芹是非常專業的媒體人，出書的訪問過程，雙方互動愉快，「我們夫妻也一直把她當成好朋友般對待，因此在沒有簽任何合約的狀況下就接受了訪問，這是基於全心的信任」。

李佳芬表示，當初是黃光芹主動說要幫忙出書，但基於朋友情誼，沒有簽正式合約，出這本書主要目的不是為了賺錢，當時想版稅多少能補貼競選經費，但後來實在太忙一直延宕，選說選完也沒有出書的必要，但黃又提起，才想說可以把選舉過程寫一寫。

李佳芬說，約三月底出版社匯進版稅，並非黃所說的150萬，實際上扣掉稅金，匯了97、8萬元，再扣掉給黃的20萬稿費，實際拿在手上約70幾萬，「這要講清楚，不然會以為我藏了私房錢。」

李佳芬指出，當時寫書彼此很愉快，也沒談到簽約問題，就先寫了也沒想那麼多，但她問過朋友「這口述的版權，應該是口述的人」，當時光芹也很客氣，說要12萬的稿費，但她想說對方很辛苦，就給了20萬。

她也重申，光芹是一個非常豪氣的人，沒有想要出這本書去蹭什麼東西，或去占什麼便宜，應該還給她一個公道，她也呼籲各位支持韓國瑜的朋友，不要再用情緒性字眼攻擊黃光芹。

媒體問及此事件是否影響彼此友誼，李佳芬也感概說，如果真的是一個朋友的話，自己少做一個工作，第一時間至少應該先去探視她，但未來還是會與對方聯繫，畢竟大家都是朋友。

至於海外版權部分，她請教過律師，獲悉這本書的海外版權是分開的，她不太清楚智慧財產權的部分，已先把資料給律師過目釐清，而未來也打算重新再寫一本書。

(中時電子報)