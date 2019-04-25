蔡英文總統對賴神喊出「1加1大於2」，總統府資政李明亮、史明等人今天共同發起連署，強調面對國民黨候選人來勢洶洶，民進黨必須推出最強組合才能延續本土政權，呼籲民進黨儘快考量最大的勝選策略，促成以「蔡賴配」為鵠的的最佳組合。

這份連署書的發起人主要為前衛生署長李明亮以及中央研究院院士廖運範，共同發起人則涵蓋多位獨派大老，包括台獨聯盟主席陳南天、台灣教授協會前會長陳儀深等人，還有台灣之友會總會長黃崑虎、以及前駐日本大使羅福全等。

面對國民黨候選人來勢洶洶，連署書指出，如果大家一味相信坊間五花八門的「民調」，那麼不論韓上或郭勝，只要其中一人出線，橫豎民進黨莫不望風披靡，一敗塗地。那麼請問：蔡英文和賴清德之間的爭鋒，只是要找一個「輸得比較少的人」來代表民進黨應戰，豈非白費氣力。

既然，來自國民黨的致命衝擊是不可避免的，那麼我們的應戰之道，就是群策群力，嚴陣以待，活用戰略，扭轉乾坤。為何我們還要浪費時間去持續內耗，眼看著本土政權走向崩毀？！

民進黨正在進行時程稍作調整的初選，「顯然加劇蔡賴之間的紛爭, 削弱綠營的團結」。連署書指出，中執會之所以決定初選延期，是以為2020大選比照過去「同額競選」的連任方式辦理。及至意外出現另有登記初選者，則所訂定的各項時程過於匆促，茲事體大，不能等閒視之。

根據民進黨「公職候選人提名民意調查辦法」明文規定，總統候選人之「全民調」必須採(與對手)對比方式辦理。連署中質疑，國民黨的候選人猶未確定，無從「對比」。

由於民進黨中央自1995年辦理黨內總統提名的程序，歷來都有以勝選作為唯一的考量。連署書以過去幾次選舉為例指出，歷史昭然在目，團結則勝，分裂則敗，而本土政權的存亡，更重於個人政治生涯的延續。

連署書認為，蔡總統的民調，是受累於她真槍實彈的改革。但，身為執政團隊的每一位成員，都有共同承擔責任的義務！倘若此時陣前換將是戰略的大忌，更形同對三年來執政成果自我否定，那麼接任的總統候選人，又如何打贏這艱難的一戰？！

因此，連署人共同呼籲，2020大選，是本土政權面臨的危急存亡之秋。民進黨應儘快考量最大的勝選策略，促成以「蔡賴配」為鵠的（也即所謂1加1大於2）的最佳組合。並懇請蔡總統與賴前院長共體時艱，「莫負各方翹盼，為延續本土政權命脈，同心協力奮勇而戰」。

(工商 )