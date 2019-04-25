客人的店主廚陳孟軒表示，客家小炒最重要的就是鑊氣。（劉秀芬攝）

客人的店主廚陳孟軒表示，客家小炒最重要的就是鑊氣。（劉秀芬攝）

「客人的店」開幕不到一年，店裡潔淨明亮，樓上還有包廂，附近好停車，常有南科廠商前來此聚餐、請客。（劉秀芬攝）

框框框，在明亮潔淨的廚房裡，「客人的店」主廚陳孟軒把爐火大開，一手執鏟一手猛搖鍋子，食材在鍋裡飛滾冒出香味，他再快手淋上米酒，沒兩分鐘色香味俱全的客家小炒就完成了，五花肉、魷魚絲、豆乾、青菜等該脆的脆、該軟的軟，這可是陳孟軒從小練來的好手藝。

位於台南市善化區外環道的「客人的店」，光看店名就知道是賣客家菜，主廚陳孟軒是美濃客家人，專攻廣東菜料理，曾在多處餐廳當過主廚，去年萌生開店之意，於是想到要開一家專賣家鄉味的客家料理店。雖然開幕不到一年，但吃過的客人都念念不忘，並攜朋引伴再光顧。

陳孟軒說，他們店裡的客家小炒料很簡單，就是新鮮的五花肉、魷魚絲、香菇絲、豆乾絲、芹菜、蔥、辣椒，客家小炒要好吃，關鍵在鑊氣，必須大火快炒不停攪動。

專精廣東菜的陳孟軒，大力推薦客人試試他特製的獅子頭，不油膩、不沾粉，附近南科許多客人每來必點；他精緻的釀豆腐更是一絕，曾有客人吃後大讚真是道地廣式做法。店裡的薑絲炒大腸口味經改良，不會太酸、太澀，大腸更不會像橡皮筋一樣嚼不爛，還有客人一試成主顧，還特別詢問老闆作法。

「客人的店」開幕不到一年，店裡潔淨明亮，樓上還有包廂，附近好停車，常有南科廠商前來此聚餐、請客，為了方便客人點餐，推出超值的套餐價，還送水果，打卡再送冷泡茶，有客人怕分量少吃不飽，沒想到最後吃不完，還打包帶走。為了慶祝母親節，「客人的店」也推出母親節饗宴，一桌10道美食6000元。

店名：客人的店

地址：台南市善化區光復路562號

電話：06-5810725

營業時間：上午11點至下午2點、下午5點至晚上9點（全年無休）

售價：客家小炒120元

(中時 )