蘇揆呼籲高雄市長韓國瑜列席行政院院會，韓國瑜則表示會盡量出席，但上午韓國瑜仍未現身行政院會，高雄市由秘書長楊明州代理列席。

蘇揆不是第一次隔空與韓國瑜對陣，這次則是抱怨韓國瑜在他上任後都未列席行政院會，酸韓忙著選總統。韓國瑜回應說會盡量出席院會，外界關注韓國瑜是否會劍及履及列席院會，但行政院發言人Kolas Yotaka表示，今天行政院會台北市長柯文哲跟台中市長盧秀燕都有列席，高雄市則由秘書長楊明州代理。

不過，對於六都市長列席院會，蘇揆曾說，過去六都首長都是「列席」行政院會，而非「出席」，六都首長都很忙，但是院會討論的議題與地方常不相干，讓首長們枯坐在那裡，講不講話都很為難。因此，他建議成立「中央與地方建設協調會報」，請政委們以縣市別主持不同縣市會報，中央希望地方配合處理，或地方需要中央幫忙解決，都可在此討論，若有必要就可提院會處理。顯然蘇揆這次點名韓國瑜，顯得有點「此一時也」。

(中時 )