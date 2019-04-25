人間處處有溫情！高雄市長韓國瑜25日出席「高雄公益大使暨公益捐款」記者會，資深影后甄珍捐款100萬元，並擔任高雄公益大使，新加坡赫比國際公司董娘翁慧芳也到場，宣告未來分3年共捐300萬元，一起讓高雄成為溫暖城市。

這2筆總數400萬元的捐款，分別指定幫助貧困失依弱勢孩童，也提供高雄地區育幼院專款使用，記者會現場邀請早療中心的孩子上台表演，韓國瑜、甄珍、翁慧芳與多位高市議員在旁跟著拍手打節奏，氣氛溫馨。

韓國瑜表示，上任以來雖然常講發大財，好像很粗俗，像土包子執政，但背後更重要目標是讓孩子獲得更好教育、照顧弱勢族群，這段時間海內外感受高雄亮度，善款紛紛湧入，讓人深覺一旦世間善念被喚醒，力量非常巨大。

甄珍說，40年沒來過高雄了，新聞上常見韓國瑜說「莫忘世上苦人多」，感觸良多，剛好新聞局長王淺秋邀約，她便允諾擔任公益大使，貢獻微薄力量幫助弱勢兒童們；她並祝韓國瑜「一切順利、不負眾望」，韓則拱手微笑以對。

赫比國際公司行政長翁慧芳說，在新加坡經常透過電視報導關心高雄市政，有次看見韓國瑜到育幼院夜宿，1個小朋友說「希望有個家」，聽了很心酸，她是在台灣長大，在高雄也住過，雖然長住海外，但很高興有機會盡一分心力，幫助國內弱勢。

甄珍自掏腰包捐出的100萬元，高市社會局特別設置「甄珍愛心專款」，指定救濟失依的孩子，包括被父母遺棄、虐待、不當對待、貧困、家庭發生變故等弱勢兒少生活、醫療看護、復健、就學所需支出，甄珍也希望藉此拋磚引玉，呼籲各界響應。

(中時 )