消基會今（25）日為雄獅旅行社太陽公主號郵輪自由行旅客召開記者會。（游昇俯攝）

「包船」郵輪自由行只管運送旅客？消費者基金會今（25）日陪同購買雄獅旅行社太陽公主號郵輪自由行旅客召開記者會，控訴因旅行社人為疏失，三天行程花了8、9小時在登船、入關排隊上，以致行程3分之一幾乎被毀掉，雄獅涉嫌廣告不實，事後卻僅願賠償500元及1000元抵用券，「幾近羞辱」，受害旅客主張，至少賠償3分之一團費。

由雄獅旅行社主辦3月24日至27日郵輪自由行，標榜「包船」太陽公主號郵輪遊沖繩、石垣島，共有1903位台灣旅客購買，但行程中卻發生郵輪延遲、更換下船碼頭，導致行程嚴重延宕，其中915名旅客因此連署、向消基會申訴。

受害旅客段先生指出，郵輪第二天抵達沖繩，日本去年底已公告這艘郵輪停靠碼頭為貨輪碼頭，雄獅卻在出發前2天才以簡訊通知，簡訊中說會以接駁車接駁到「國際通」大街，後來卻是接駁到「新都心」，下船時已是6點半，卻被告知須於9點半搭上返船接駁車，否則自行負責，下船到回船只有3小時可觀光。

段先生說，第三天登石垣島，原安排有4個下船出口，旅客還提早2小時排隊，卻又臨時說因海關因素，改為1個出口，所有旅客便在無人引導情況下推擠、搶佔位置，狀似逃難，所幸旅客自制，才沒釀成悲劇。

旅客周小姐則表示，台灣旅客置身郵輪英語情境中，老先生、老太太茫然無依，甚至還有旅客心臟不適找不到服務人員，服務品質顯與廣告不符，此行團費依艙等要價1萬9900元至3、4萬元不等，雄獅卻僅願以「遊興受損」賠償500元及雄獅抵用券1000元，至少應賠償團費3分之一。

但雄獅顧客關係部總經理林東封回應表示，受害旅客訴求因排隊、靠岸壓縮岸上觀光時間，是因船班延遲及天候不可抗力影響，並且，這團旅客簽的是自由行行程，不像旅遊行程有安排領隊，雄獅配置6名工作人員，其中2名照顧招待來的偏鄉學童，因此其他人力較難對1900多名旅客服務周到。

消基會董事長雷立芬表示，自由行指的是上岸行程自己走，雄獅與太陽公主號簽約、包了郵輪，船上活動當然有責任；並且，與旅行社賣機票不同，飛機只是載具，但包郵輪旅客吃喝拉撒都在船上，雄獅以包船豪華行做宣傳，廣告內容便應履行，因郵輪多為國外業者，國內只是代理，使得旅行社容易卸責，相關法規應盡快修正。

(中時 )