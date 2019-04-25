美國高爾夫PGA巡迴賽今年秋天要在日本舉辦第一場官辦正式賽事，差不多時間會在亞洲參加表演賽的名將「老虎」伍茲（Tiger Woods），今天表達要打這場比賽的意願。

這場比賽由日本最大網購商城Zozo Town冠名贊助，名為「ZOZO錦標賽」，總獎金975萬美元，冠軍可帶走175.5萬美元獎金和聯邦盃500分積分，預計有78名選手參賽，不設36洞淘汰線，比賽將在日本東京郊區的阿卡迪亞高爾夫習志野鄉村俱樂部舉行，時間是10月24日到27日，和韓國、中國大陸的兩場比賽，成為世界高爾夫錦標賽的比賽之一。

PGA巡迴賽在2019-20球季從9月開始的秋季賽事，大概安排了11場比賽，而伍茲從2013-14球季就沒有報名任何秋季賽事，他透過聲明表示：「很期待參加10月份第1屆Zozo錦標賽，以及回到日本這個我喜愛的國家之一，日本球迷非常享受、欣賞及了解高爾夫運動，很期待可以到日本比賽。」

現年43歲的伍茲，這個月拿下美國名人賽冠軍，是職業生涯第15座四大賽冠軍，也是個人繼2005年後，睽違14年再奪四大賽桂冠，以個人及第5度穿上「綠夾克」，讓高爾夫球界再度掀起「伍茲熱」。

(中時電子報)