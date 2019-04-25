大政治大爆卦-無色覺醒》以韓粉之名行黑韓之實 真假韓粉空戰血流成河! 14:172019/04/25 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜24號晚間在臉書發文，以「愛與包容永遠在」，「冒牌韓粉請退散」為題，透過584字傾訴心聲，他砲轟冒牌韓粉最近在網路上變本加厲，企圖分化了藍營團結、製造仇恨，由於這是他在五大聲明曝光後，首度對外公開的相關發言，大家紛紛聯想，這冒牌韓粉是不是暗指黨內權貴還是綠營人士。 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每週一至週日下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #韓國瑜 #韓粉 #國民黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 大政治大爆卦-無色覺醒》韓心中有譜! 回應2020樓梯響 近日正式聲明 14:122019/04/21 政治 陳明通說了算？ 04:102019/04/22 時論廣場 《大政治大爆卦─無色覺醒》KMT老權貴玩弄宮鬥 為郭做轎鞏固自身利益？ 14:082019/04/22 政治 《大政治大爆卦─無色覺醒》韓國瑜保留參選空間 批政治權貴搞密室協商 14:062019/04/23 政治 學者：韓國瑜6特質改寫政治研究 15:042019/04/23 政治 工研院VLSI研討會剖析半導體前景 04:102019/04/24 產業．科技 別讓密室政治玩殘平民英雄 04:102019/04/24 時論廣場 「冒牌韓粉」請退散！ 韓國瑜重話批評網路攻擊 20:192019/04/24 政治 假韓粉惡意樹敵 韓喊揪冒牌貨 04:102019/04/25 政治要聞 政治熱門新聞 陳致中要韓辭職 網：你嫖妓有先離婚？ 賴清德嗆：蔡賴會不談程序 只會要我退！ - 政治 學者：菁英愈不爽韓 地氣族愈爽！ - 政治 韓粉警告國民黨：我們並不挺藍！ - 政治 陳致中要韓辭職 網：你嫖妓有先離婚？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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