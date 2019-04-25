高雄市長韓國瑜24號晚間在臉書發文，以「愛與包容永遠在」，「冒牌韓粉請退散」為題，透過584字傾訴心聲，他砲轟冒牌韓粉最近在網路上變本加厲，企圖分化了藍營團結、製造仇恨，由於這是他在五大聲明曝光後，首度對外公開的相關發言，大家紛紛聯想，這冒牌韓粉是不是暗指黨內權貴還是綠營人士。

《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。

每週一至週日下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。

中天新聞 直播

(中時電子報)