梧棲老街有30種鐵窗花樣式。（陳淑娥攝）

弘光科大文創系畢業生深入梧棲、清水，走訪42個社區訪談143位耆老，用年輕人的創意，把環保、汙染、傳統技藝、宗教信仰等元素，包括梧棲老街鐵窗花、清水紫雲巖籤詩、高美溼地海洋垃圾等，搖身變成最潮的文創商品，賦予了新生命。

文創系主任涂卉表示，系上畢展延續關心在地文化人文風情，去年選題沙鹿、龍井地區，今年則以梧棲、清水兩地為主題，取名「梧兜尚水」代表著「吾家最美」，分別為社會議題、傳統技藝、環保生態、社會人文4大面向。

「SEE TRASH」的新潮文創品。（陳淑娥攝）

「訴巖」的張雅淳及江育欣，精心研究宮廟60甲子籤，融入生動的漫畫一目了然。（陳淑娥攝）

學生楊靜旻、曹雅姿創作「築跡」，她們來回穿梭梧棲老街，找出30種鐵窗花樣式，還製作成迷你版窗花，帶領民眾認識老屋之美。陳品綺及施惠嵐規劃「SEE TRASH」專題，兩人清晨5點多跟著清潔隊員到溼地中淨灘，再把撿來的垃圾分類蒐集，清洗後做成筆盒、咖啡杯套、紙盒等新潮文創品，希望喚起民眾愛護高美溼地。

融入漫畫的60甲子籤。（陳淑娥攝）

陳品綺及施惠嵐規劃「SEE TRASH」專題，兩人清晨到高美溼地淨灘，將垃圾變身成新潮文創品。（陳淑娥攝）

「訴巖」的張雅淳及江育欣，精心研究宮廟的60甲子籤，融入生動的漫畫，讓求籤人不用解籤也能一目了然，並將籤藏身餅乾中與民眾互動。「藝香人」這組同學以天然中藥粉製香，再把線香造型塑成神像手中的法器，有觀音菩薩的玉淨瓶、文昌帝君的毛筆等6種不同造型。

今年文創系的畢展有22組不同作品，23日到25日先在校內展出，5月3日到6日移師到梧棲下寮活動中心，5月9日到13日接續在台中文化創意產業園區登場，讓更多人看到學生對在地的關懷與創意。

(中時 )